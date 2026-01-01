Помер ветеран УПА з Волині Павло Івчук

Павло Івчук.



Про це 23 березня повідомили в Горохівській міській раді, пише



"Відійшла у вічність людина-епоха, чиє життя було взірцем незламності та вірності національній ідеї. Пан Павло, легендарний "Орлик", проніс вогонь патріотизму через десятиліття — від членства в ОУН за часів Польщі до розбудови незалежної держави", — йдеться у повідомленні.



Чин похорону відбудеться 23 березня об 11:00 від дому померлого на вулиці Ярослава Мудрого.



Що відомо про Павла Івчука



Павло Івчук народився у сім’ї підпільника. До діяльності Української повстанської армії долучився ще в дитинстві — перший вишкіл пройшов у дев’ятирічному віці в рідному селі Підбереззя, нині Луцького району.



У 1940-х роках брав участь у підпільній боротьбі на Волині. Виконував різні доручення повстанців, діяв у період протистояння як з нацистськими, так і з радянськими силами. Боротьба УПА на цих територіях тривала до початку 1950-х років.



Після завершення активної фази збройного підпілля Івчук служив у радянській армії. У 1957 році організував козацьку посвяту, що на той час було ризикованим кроком.



Із відновленням незалежності України долучився до громадської діяльності, очолював Братство ОУН-УПА на Горохівщині та був серед керівників організації "Тризуб" імені Степана Бандери.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію