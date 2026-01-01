Помер ветеран УПА з Волині Павло Івчук

На 94-му році життя помер ветеран Української повстанської армії, громадський діяч та багаторічний учасник національно-визвольного руху Павло Івчук.

Про це 23 березня повідомили в Горохівській міській раді, пише Суспільне.

"Відійшла у вічність людина-епоха, чиє життя було взірцем незламності та вірності національній ідеї. Пан Павло, легендарний "Орлик", проніс вогонь патріотизму через десятиліття — від членства в ОУН за часів Польщі до розбудови незалежної держави", — йдеться у повідомленні.

Чин похорону відбудеться 23 березня об 11:00 від дому померлого на вулиці Ярослава Мудрого.

Що відомо про Павла Івчука

Павло Івчук народився у сім’ї підпільника. До діяльності Української повстанської армії долучився ще в дитинстві — перший вишкіл пройшов у дев’ятирічному віці в рідному селі Підбереззя, нині Луцького району.

У 1940-х роках брав участь у підпільній боротьбі на Волині. Виконував різні доручення повстанців, діяв у період протистояння як з нацистськими, так і з радянськими силами. Боротьба УПА на цих територіях тривала до початку 1950-х років.

Після завершення активної фази збройного підпілля Івчук служив у радянській армії. У 1957 році організував козацьку посвяту, що на той час було ризикованим кроком.

Із відновленням незалежності України долучився до громадської діяльності, очолював Братство ОУН-УПА на Горохівщині та був серед керівників організації "Тризуб" імені Степана Бандери.

Вибір редактора
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
