На Волині неповнолітній водій електроскутера збив велосипедиста

Аварія сталася 22 березня близько 19 години у селі Світязь Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Неповнолітній водій електроскутера Fada не впорався з керуванням та здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку.

Унаслідок ДТП 62-річний керманич велосипеда отримав травми. Його госпіталізували. 

Наразі вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до ЄРДР за ст. 291 КК України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8