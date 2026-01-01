На Волині неповнолітній водій електроскутера збив велосипедиста
Сьогодні, 13:08
Аварія сталася 22 березня близько 19 години у селі Світязь Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Неповнолітній водій електроскутера Fada не впорався з керуванням та здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку.
Унаслідок ДТП 62-річний керманич велосипеда отримав травми. Його госпіталізували.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до ЄРДР за ст. 291 КК України.
