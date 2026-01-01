Зник безвісти 48-річний лучанин: має проблеми із пам’яттю
Сьогодні, 14:06
Поліція розшукує безвісти зниклого 48-річного лучанина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження зниклого Рогачова Володимира Петровича, 29 серпня 1947 року народження, жителя Луцька. Чоловік близько 13 години 21 березня пішов з дому та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: худорлявої тілобудови, зріст 180 см, волосся сиве, очі світло карі.
Був одягнутий у куртку світло-коричневого кольору, темні спортивні штани, розпароване взуття, червону шапка з чорними полосами.
Розшукуваний дезорієнтується в просторі та має проблеми із пам’яттю.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.
Вибір редактора
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Максимом Кузнєцовим
Сьогодні, 14:42
Зник безвісти 48-річний лучанин: має проблеми із пам’яттю
Сьогодні, 14:06
Завдав збитків на понад 1,5 млн грн: на Волині депутату селищної ради повідомили про підозру
Сьогодні, 13:17
На Волині неповнолітній водій електроскутера збив велосипедиста
Сьогодні, 13:08