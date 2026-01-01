Зник безвісти 48-річний лучанин: має проблеми із пам’яттю

Поліція розшукує безвісти зниклого 48-річного лучанина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники  Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження зниклого Рогачова Володимира Петровича, 29 серпня 1947 року народження,  жителя Луцька. Чоловік близько 13 години   21 березня пішов з дому та не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.

Прикмети безвісти зниклого: худорлявої тілобудови, зріст 180 см, волосся сиве, очі світло карі.

Був одягнутий у куртку світло-коричневого кольору, темні спортивні штани, розпароване взуття, червону шапка з чорними полосами.

Розшукуваний  дезорієнтується в просторі та має проблеми із пам’яттю.

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.


