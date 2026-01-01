Ігор Поліщук складає повноваження Луцького міського голови,- джерела
Сьогодні, 14:14
Луцький міський голова Ігор Поліщук написав заяву про складання своїх повноважень.
Про це повідомив представник Громадянського руху «СВІДОМІ» Андрій Лучик, пише Конкурент.
За інформацією, відповідний документ уже реєструють у міській раді.
Наголосимо, що у разі складання повноважень міського голови, виконання його обов’язків тимчасово переходить до секретаря міської ради до моменту проведення нових виборів або ухвалення інших кадрових рішень відповідно до чинного законодавства. З грудня 2020 року посаду секретаря Луцької міської ради займає Юрій Безпятко.
Офіційних коментарів від Ігоря Поліщука та пресслужби міської ради поки що немає.
Нагадаємо, вранці 19 грудня працівники Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у міського голови Луцька Ігоря Поліщука.
Тоді ж у грудні НАБУ та САП викрили Анатолія Вітіва та Миколу Федіка на одержанні неправомірної вигоди.
