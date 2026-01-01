Чіллер для ЧПУ: як обрати надійну систему охолодження та не «вбити» верстат





Навіщо верстату ЧПУ примусове охолодження

Під час роботи шпиндель фрезера або лазерна трубка CO2 генерують величезну кількість теплової енергії. Якщо це тепло не відводити:



Лазерна трубка: Газова суміш перегрівається, промінь деградує, а скляна колба може просто тріснути

Шпиндель: Підшипники розширюються від перегріву, що призводить до люфтів, втрати точності або повного заклинювання вузла

для станка ЧПУ вирішує цю проблему, циркулюючи теплоносій через систему та активно знижуючи його температуру за допомогою фреонового контуру.



ТОП-3 причини обрати професійний чіллер замість помпи

Контроль температури: Промисловий чіллер підтримує заданий параметр з точністю до 0.1C градуси.

Система захисту (Alarm): Чіллери S&A та інших брендів мають датчик потоку. Якщо шланг перегнеться або помпа зупиниться, чіллер подасть сигнал на контролер верстата, і робота негайно припиниться.

Герметичність: Закритий контур запобігає потраплянню пилу та бруду в охолоджувальні канали.

Технічні характеристики: на що дивитися при виборі

При виборі чіллера для охолодження ЧПУ, зверніть увагу на два ключові типи:



Пасивне охолодження (Серія CW-3000)

Це, по суті, радіатор з вентилятором. Він не має компресора і не може охолодити воду нижче температури в кімнаті. Підходить лише для:



• Малопотужних лазерів (до 60 Вт);



• Шпинделів потужністю до 1.5 кВт при неінтенсивній роботі.



Активне фреонове охолодження (Серії CW-5000, 5200, 6000)



Це повноцінні холодильні установки. Необхідні якщо ви працюєте влітку та 24/7.



Купівля чіллера — це не витрати, а страхування вашого бізнесу. Вартість нової лазерної трубки або шпинделя значно перевищує ціну системи охолодження





Ефективність роботи лазерного або фрезерного обладнання на 80% залежить від стабільності температурного режиму. Якщо ви хочете, щоб ваш верстат працював без зупинок, а лазерна трубка не втратила потужність через місяць, вам необхідний якісний чіллер для ЧПУ.

