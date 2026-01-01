Підвищать безпеку на дорогах: на Волині встановлять камери на аварійно небезпечних ділянках

підвищити безпеку на дорогах і в громадських місцях.



В області реалізують програму профілактики правопорушень на 2026–2030 роки. Її обговорили у понеділок, 23 березня, під час оперативної наради у Волинській ОВА, пише



На 2026 рік на матеріально-технічне забезпечення правоохоронців передбачили майже 32 млн грн, із них 8,5 млн грн — на розвиток систем відеонагляду та відеоаналітики. Близько 3 млн грн уже витратили на камери, які допомагають відстежувати транспорт і спостерігати за громадськими місцями.



Камери помітно впливають на поведінку водіїв, підвищують безпеку руху та допомагають протидіяти диверсіям і терористичним загрозам, зазначив заступник начальника ГУ Нацполіції у Волинській області Віталій Ковальчук.



Аналітичні камери з розпізнаванням номерних знаків та облич спрощують встановлення осіб, які можуть бути причетні до правопорушень. Водночас, за його словами, з огляду на площу громад, щільність населення та криміногенну ситуацію, камер усе ще бракує.



Тимчасовий виконувач обов’язків голови Волинської ОВА Роман Романюк доручив головам громад до 1 квітня визначити ділянки доріг із найвищою аварійністю. На основі цих даних і поліцейської статистики сформують перелік пріоритетних місць для встановлення нових камер.



Фінансувати закупівлю планують за рахунок місцевих бюджетів. Очікується, що після перевиконання планів надходжень за перше півріччя громади зможуть спрямувати частину коштів на встановлення систем відеоспостереження.

