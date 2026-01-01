На Волині викрили масштабну мережу незаконного виробництва та збуту пального

На Волині викрито масштабну міжрегіональну схему зловживань на паливному ринку.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури в ході досудового розслідування кримінального провадження про незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом (ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України) викрито масштабну мережу незаконного виробництва та збуту пального, що діяла на території Волині та Рівненщини.
Встановлено, що група осіб під прикриттям легального бізнесу налагодила повний цикл – від виготовлення фальсифікату в орендованих цехах до його реалізації через мережу партнерських автозаправних станцій.

Для протиправної діяльності вони використовували розгалужену мережу підконтрольних підприємств.

Незаконне виробництво здійснювалося кустарним способом у складських приміщеннях, де дизельне пальне змішували з газовим конденсатом.

Для збуту фальсифікованого пального громадяни використовували спеціальний програмний комплекс, за допомогою якого обліковували замовлення та координували відпуск пального на АЗС.
Розрахунки за товар здійснювалися готівкою, а також через рахунки підконтрольних підприємств. Це давало змогу уникати сплати податків та формувати штучний податковий кредит з податку на додану вартість.

Під час санкціонованих судом обшуків у місцях незаконної діяльності правоохоронці вилучили понад 80 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів, газовий конденсат, обладнання для перекачування та розливу пального, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи, що підтверджують функціонування схеми.

Крім того, вилучено грошові кошти у сумі 2,7 млн грн, близько 230 тис. доларів США та понад 7 тис. євро. На вилучене майно накладено арешт.

У провадженні призначено низку експертиз. Встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування схеми.

