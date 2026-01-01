Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Максимом Кузнєцовим

Завтра, 24 березня, відбудеться прощання з Героєм Максимом Кузнєцовим.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Завтра, 24 березня, о 09.30 тіло загиблого Героя Максима Кузнєцова траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до будинку на вулиці Гімназійній, 1 (колишня Черняховського), де проживав воїн.

Тут о 10:00 відбудеться прощання з Героєм.

Поховають Максима Кузнєцова на кладовищі м. Острожець.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


