Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Максимом Кузнєцовим

Максимом Кузнєцовим.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Завтра, 24 березня, о 09.30 тіло загиблого Героя Максима Кузнєцова траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до будинку на вулиці Гімназійній, 1 (колишня Черняховського), де проживав воїн.



Тут о 10:00 відбудеться прощання з Героєм.



Поховають Максима Кузнєцова на кладовищі м. Острожець.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





