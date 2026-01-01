Завдав збитків на понад 1,5 млн грн: на Волині депутату селищної ради повідомили про підозру

За матеріалами СБУ на Волині повідомлено про підозру депутату, який завдав збитків на понад 1,5 млн грн.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Служба безпеки України викрила депутата Маневицької селищної ради на службовій недбалості, яка спричинила мільйонні збитки державному бюджету.За даними досудового розслідування, фігурант до 2025 року очолював комунальне некомерційне підприємство “Маневицька багатопрофільна лікарня” Маневицької селищної ради. Як керівник установи він затверджував кошториси і звіти із завищеними обсягами фактично наданих медичних послуг.На підставі цих документів Національна служба здоров'я України перерахувала надлишкові кошти з державного бюджету на суму понад 1,5 млн грн.Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших можливих причетних осіб.Заходи з викриття протиправної діяльності проводили співробітники Управління СБУ у Волинській області спільно з УСР у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.