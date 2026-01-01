При виїзді з Луцька зіткнулися авто та мотоцикл: є постраждалі
Сьогодні, 12:48
На Волині сталася ДТП: є постраждалі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, 20 березня близько 22 години при виїзді з Луцька на автодорозі Н-17 водій автомобіля Opel зіткнувся із зустрічним мотоциклом Honda.
Унаслідок ДТП 21-річний водій мотоцикла та 17-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Вибір редактора
Останні новини
Завдав збитків на понад 1,5 млн грн: на Волині депутату селищної ради повідомили про підозру
Сьогодні, 13:17
На Волині неповнолітній водій електроскутера збив велосипедиста
Сьогодні, 13:08
При виїзді з Луцька зіткнулися авто та мотоцикл: є постраждалі
Сьогодні, 12:48
Помер ветеран УПА з Волині Павло Івчук
Сьогодні, 12:09
На Волині в аварії травмувався 14-річний хлопець
Сьогодні, 11:37