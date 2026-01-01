При виїзді з Луцька зіткнулися авто та мотоцикл: є постраждалі

На Волині сталася ДТП: є постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, 20 березня близько 22 години при виїзді з Луцька на автодорозі Н-17 водій автомобіля Opel зіткнувся із зустрічним мотоциклом Honda.

Унаслідок ДТП 21-річний водій мотоцикла та 17-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
