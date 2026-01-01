На Волині в аварії травмувався 14-річний хлопець
Сьогодні, 11:37
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 22 березня, у Володимирі.
Відомо, що відбулося зіткнення авто і мотоцикла. Були постраждалі.
На місці аварії працювали правоохоронці та медики.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», травмувався 14-річний хлопець.
Він отримав забої та гематоми.
Підлітка швидкою доставили у медичний заклад.
Також медики зазначили, що минулої доби виїжджали на ще одну ДТП за участю мотоцикліста.
У селі Камʼянка Ковельського району водій двоколісного не впорався з керуванням та злетів з дороги. Він отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
