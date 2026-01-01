На Волині в аварії травмувався 14-річний хлопець

На Волині в аварії травмувався 14-річний хлопець
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 22 березня, у Володимирі.

Відомо, що відбулося зіткнення авто і мотоцикла. Були постраждалі.

На місці аварії працювали правоохоронці та медики.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», травмувався 14-річний хлопець.

Він отримав забої та гематоми.

Підлітка швидкою доставили у медичний заклад.

Також медики зазначили, що минулої доби виїжджали на ще одну ДТП за участю мотоцикліста.

У селі Камʼянка Ковельського району водій двоколісного не впорався з керуванням та злетів з дороги. Він отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

Вибір редактора
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині в аварії травмувався 14-річний хлопець
Сьогодні, 11:37
Горіло 14 га сухої трави: на Волині пожежі гасили рятувальники, лісники та селяни
Сьогодні, 11:07
На Волині мобілізували виключеного з військового обліку чоловіка
Сьогодні, 10:36
У Бучі пролунали вибухи: поліція розслідує теракт
Сьогодні, 10:00
Волинянка дослідила свій родовід до 12 коліна. ВІДЕО
Сьогодні, 09:38
