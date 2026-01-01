Росія за ніч двічі вдарила по Кривому Рогу, є поранені

Армія РФ повторно атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог вдруге атакував Кривий Ріг. Пошкоджена інфраструктура. Зайнялася пожежа", - ідеться у повідомленні.

Поранень дістали двоє людей. Медики надають їм допомогу.

«У Металургійному районі є пошкоджені багатоквартирні будинки. Зараз триває обхід, на якому буде встановлено остаточну кількість», - повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Зазначається, що штаб допомоги людям буде відкрито у найближчій школі, "будівельні матеріали будуть протягом години, заяви на матеріальну допомогу від міста".

