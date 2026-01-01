Росія за ніч двічі вдарила по Кривому Рогу, є поранені
Сьогодні, 09:06
Армія РФ повторно атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
"Ворог вдруге атакував Кривий Ріг. Пошкоджена інфраструктура. Зайнялася пожежа", - ідеться у повідомленні.
Поранень дістали двоє людей. Медики надають їм допомогу.
«У Металургійному районі є пошкоджені багатоквартирні будинки. Зараз триває обхід, на якому буде встановлено остаточну кількість», - повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Зазначається, що штаб допомоги людям буде відкрито у найближчій школі, "будівельні матеріали будуть протягом години, заяви на матеріальну допомогу від міста".
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
"Ворог вдруге атакував Кривий Ріг. Пошкоджена інфраструктура. Зайнялася пожежа", - ідеться у повідомленні.
Поранень дістали двоє людей. Медики надають їм допомогу.
«У Металургійному районі є пошкоджені багатоквартирні будинки. Зараз триває обхід, на якому буде встановлено остаточну кількість», - повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Зазначається, що штаб допомоги людям буде відкрито у найближчій школі, "будівельні матеріали будуть протягом години, заяви на матеріальну допомогу від міста".
