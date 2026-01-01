Ціни на яйця до Великодня: чи подолають вони позначку у 100 гривень





Про це розповів виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко для



За його словами, вартість продукції вже вперлася у «стелю», яку диктує низька купівельна спроможність населення.



«На сьогоднішній день відпускні ціни птахофабрик досягли своїх пікових значень, на які досить сильно впливають купівельна спроможність і попит населення. Тому ми не очікуємо їх подальшого зростання до Великодня», — підкреслив експерт.



Ба більше, Карпенко прогнозує, що завдяки боротьбі супермаркетів за клієнта яйця можна буде придбати навіть дешевше: «Навпаки, завдяки акційним пропозиціям мереж споживачі отримають доступ до якісної продукції за прийнятними цінами».



Зазвичай дефіцит провокує зростання цін, але 2026 року виробники підготувалися заздалегідь. Збільшення обсягів виробництва дозволяє наситити ринок навіть у пікові дні.



«Напередодні великодніх свят через підвищений попит на яйця збільшується і пропозиція продукції від виробників. Це впливає на загальну ситуацію на ринку і відповідно сприяє зниженню цін. Очевидно, що пікові періоди здорожчання вже минули», — зауважив Карпенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні Великодня українці традиційно готуються до суттєвого удару по гаманцях, адже попит на головний символ свята — яйця — зростає в рази. Проте цього року ситуація на ринку може стати винятком із правил.Про це розповів виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України»для «УНІАН» За його словами, вартість продукції вже вперлася у «стелю», яку диктує низька купівельна спроможність населення.«На сьогоднішній день відпускні ціни птахофабрик досягли своїх пікових значень, на які досить сильно впливають купівельна спроможність і попит населення. Тому ми не очікуємо їх подальшого зростання до Великодня», — підкреслив експерт.Ба більше, Карпенко прогнозує, що завдяки боротьбі супермаркетів за клієнта яйця можна буде придбати навіть дешевше: «Навпаки, завдяки акційним пропозиціям мереж споживачі отримають доступ до якісної продукції за прийнятними цінами».Зазвичай дефіцит провокує зростання цін, але 2026 року виробники підготувалися заздалегідь. Збільшення обсягів виробництва дозволяє наситити ринок навіть у пікові дні.«Напередодні великодніх свят через підвищений попит на яйця збільшується і пропозиція продукції від виробників. Це впливає на загальну ситуацію на ринку і відповідно сприяє зниженню цін. Очевидно, що пікові періоди здорожчання вже минули», — зауважив Карпенко.

