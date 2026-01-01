Трамп розглядає зустріч із Лукашенком у Білому домі, — FT

Олександра Лукашенка зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом, який хоче покращення відносин між країнами.



Про це пише Financial Times, повідомляє



Так, спеціальний посланець Трампа в Білорусі Джон Коул сказав в інтерв’ю FT, що внутрішні дискусії щодо того, чи варто запрошувати Лукашенка до США, тривають уже декілька місяців, проте поки що нічого конкретно не вирішили.



«Нам іще багато чого треба зробити, щоб досягти цієї мети, але я думаю, що ми це зробимо», — каже Коул.



Спецпосланець не сказав, чи є до Лукашенка чіткі вимоги перед тим, як його запросять до США, проте Коул сподівається, що до кінця року вийде звільнити всіх політичних в’язнів, які ще лишилися у Білорусі. В інтерв’ю «Укрінформу» колишній білоруський політв’язень та опозиціонер Сергій Тихановський заявив, що в Білорусі досі лишаються 1140 політично засуджених бранців.



FT вказує, що за першої каденції адміністрація Трампа намагалася зблизитися з Білоруссю, щоб віддалити Мінськ від відносин із москвою. Проте нині американські чиновники позиціюють це покращення як «гуманітарний жест».



«Це на 95% гуманітарна справа. Я не збираюся тиснути на нього щодо путіна. Це відносини, які тривають уже 30 років», — заявив Коул.



Відносини США і Білорусі



Так, США зняли санкції з «Белінвестбанку», Банку розвитку Білорусі, Міністерства фінансів, Білоруської калійної компанії та «Білоруськалію».



На тлі цього Лукашенко помилував 250 політв’язнів. Серед них — журналістка Катерина Андрєєва, блогер Едуард Пальчис і правозахисниця Наста Лойка, пише «Наша Ніва».



У грудні 2025 року після переговорів з американською делегацією Білорусь уже звільнила 123 політичних в’язнів, 114 із яких відправили до України. Серед них було п’ятеро українців, а інші — білоруси, ув’язнені з політичних мотивів.



Крім того, Лукашенко заявив, що між Мінськом і Вашингтоном триває підготовка «великої угоди». Він наголошує, що її ініціювала американська сторона від імені президента Дональда Трампа.



У вересні 2025 року до Білорусі вже приїжджав Джон Коул, який передав Лукашенку лист і подарунок від президента США Дональда Трампа, а також заявив, що Сполучені Штати знімають санкції з авіакомпанії «Белавіа».



Тоді ж білоруський лідер помилував 52 засуджених, серед яких був, зокрема, екскандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич, а також громадяни Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію