Найбільше паліїв сухої трави на Волині - у Ковельській громаді
Сьогодні, 19:13
На Волині з початку року сталось 189 пожеж в екосистемах. Найбільша кількість — у Ковельському та Володимирському районах.
Загальна площа загорянь сягнула 158 га, повідомив у коментарі misto.media речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.
Зі 189 пожеж рятувальники класифікували:
185 — займання сухої рослинності;
3 — торфовища;
1 — у лісі.
Найбільше пожеж зафіксували у Ковельському районі — 73 випадки. Також у:
Володимирському районі — 42 загоряння;
Луцькому — 38;
У Камінь-Каширському — 32.
За спалювання сухостою до відповідальності притягнули 73 особи, зазначив Володимир Нестеров.
Лише за останню добу на Волині ліквідували 17 пожеж в екосистемах. Вогонь охопив понад 14 га. До гасіння залучали підрозділи ДСНС, місцеві пожежні команди, лісівників і місцевих жителів.
Відповідальність та штрафи
За самовільне випалювання рослинності злочинці несуть адміністративну відповідальність, наголосив речник.
За статтею 77-1 КУпАП передбачені штрафні санкції для:
громадян від 3,60 тис. грн до 6,12 тис. грн;
посадовців від 15,3 тис. грн до 21,42 тис. грн;
На територіях природно-заповідного фонду штрафи складають:
6,12 тис. грн — 12,24 тис. грн для громадян;
21,42 тис. грн — 30,6 тис. грн для посадовців.
Нагадаємо, торік навесні на території зоологічного заказника «Гнідавське болото» сталася масштабна пожежа. Згоріло близько 3 га ділянки. Загальна площа заказника — 116,6 га.
