Найбільше паліїв сухої трави на Волині - у Ковельській громаді





Загальна площа загорянь сягнула 158 га, повідомив у коментарі Володимир Нестеров.



Зі 189 пожеж рятувальники класифікували:



185 — займання сухої рослинності;



3 — торфовища;



1 — у лісі.



Найбільше пожеж зафіксували у Ковельському районі — 73 випадки. Також у:



Володимирському районі — 42 загоряння;



Луцькому — 38;



У Камінь-Каширському — 32.



За спалювання сухостою до відповідальності притягнули 73 особи, зазначив Володимир Нестеров.



Лише за останню добу на Волині ліквідували 17 пожеж в екосистемах. Вогонь охопив понад 14 га. До гасіння залучали підрозділи ДСНС, місцеві пожежні команди, лісівників і місцевих жителів.



Відповідальність та штрафи

За самовільне випалювання рослинності злочинці несуть адміністративну відповідальність, наголосив речник.



За статтею 77-1 КУпАП передбачені штрафні санкції для:



громадян від 3,60 тис. грн до 6,12 тис. грн;



посадовців від 15,3 тис. грн до 21,42 тис. грн;



На територіях природно-заповідного фонду штрафи складають:



6,12 тис. грн — 12,24 тис. грн для громадян;



21,42 тис. грн — 30,6 тис. грн для посадовців.



Нагадаємо, торік навесні на території зоологічного заказника «Гнідавське болото» сталася масштабна пожежа. Згоріло близько 3 га ділянки. Загальна площа заказника — 116,6 га.

