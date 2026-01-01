Найбільше паліїв сухої трави на Волині - у Ковельській громаді

На Волині з початку року сталось 189 пожеж в екосистемах. Найбільша кількість — у Ковельському та Володимирському районах.

Загальна площа загорянь сягнула 158 га, повідомив у коментарі misto.media речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.

Зі 189 пожеж рятувальники класифікували:

185 — займання сухої рослинності;

3 — торфовища;

1 — у лісі.

Найбільше пожеж зафіксували у Ковельському районі — 73 випадки. Також у:

Володимирському районі — 42 загоряння;

Луцькому — 38;

У Камінь-Каширському — 32.

За спалювання сухостою до відповідальності притягнули 73 особи, зазначив Володимир Нестеров.

Лише за останню добу на Волині ліквідували 17 пожеж в екосистемах. Вогонь охопив понад 14 га. До гасіння залучали підрозділи ДСНС, місцеві пожежні команди, лісівників і місцевих жителів.

Відповідальність та штрафи
За самовільне випалювання рослинності злочинці несуть адміністративну відповідальність, наголосив речник.

За статтею 77-1 КУпАП передбачені штрафні санкції для:

громадян від 3,60 тис. грн до 6,12 тис. грн;

посадовців від 15,3 тис. грн до 21,42 тис. грн;

На територіях природно-заповідного фонду штрафи складають:

6,12 тис. грн — 12,24 тис. грн для громадян;

21,42 тис. грн — 30,6 тис. грн для посадовців.

Нагадаємо, торік навесні на території зоологічного заказника «Гнідавське болото» сталася масштабна пожежа. Згоріло близько 3 га ділянки. Загальна площа заказника — 116,6 га.

