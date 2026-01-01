У Луцькій міськраді скликають комісію, щоб обговорити відставку мера та секретаря ради

У Луцькій міській раді готуються до розгляду резонансного питання про припинення повноважень міського голови та секретаря ради.

Про це повідомив депутат Луцької міської ради Андрій Лучик, передає "Конкурент".

За його словами, депутатам уже розіслали відповідний порядок денний засідання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру.

Згідно з регламентом міської ради, будь-який проєкт рішення, перш ніж потрапити на розгляд сесійної зали, має пройти обговорення у профільних депутатських комісіях. Саме тому питання про відставку керівництва міста спершу розглядатимуть на «земельній» комісії.

Засідання відбудеться дистанційно у вівторок, 24 березня. Початок запланований на 15:00.

Нагадаємо, сьогодні Луцький міський голова Ігор Поліщук написав заяву про складання своїх повноважень.


