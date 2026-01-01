Чи подорожчає вартість проїзду у тролейбусах Луцька: що кажуть у міській раді





У середу, 18 березня під час засідання виконкому мали розглянути питання про підняття цін на проїзд у тролейбусах. Однак, під час затвередження порядку денного, це питання зняли на доопрацювання.



Журналісти ВСН звернулися до директора департаменту економічної політики Бориса Смаля за роз'ясненням. Він пояснив, що вирішили не поспішати з підвищенням оплати, адже поки не отримали рахунку на цей місяць.



«Ми могли підняти тариф в середу, але не хотіли робити це поспішно. Ціни на електроенергію стрибають з дня на день.



Якщо ми зараз затвердимо 12 грн, а через місяць доведеться ще піднімати, це буде неправильно. Тому ми зачекаємо рахунки за березень і квітень і ухвалимо рішення у травні».



Нагадаємо, в серпні 2025 року, подорожчав проїзд у маршрутках.



За словами Бориса Смаля, у Луцьку поки що мешканці платять менше, ніж у більшості міст України, де тарифи вже доходять до 20–25 грн. Тролейбусне підприємство працює збитково, але місто забезпечує рух транспортом за рахунок власних ресурсів.



Раніше тариф на тролейбуси становив 8 грн, а останнє підвищення стосувалося маршруток у серпні 2025 року.

