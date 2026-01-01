Засуджений не захотів прибирати територію колонії у Маневичах і за це отримав новий термін

У Маневичах судили чоловіка, який відбував покарання у виправній колонії та відмовився виконувати законні вимоги адміністрації. Суд призначив йому остаточне покарання у вигляді 2 років та 9 місяців позбавлення волі.

Про це стало відомо з вироку Маневицького районного суду від 13 березня, передає ВСН.

Як вбачається із матеріалів справи, інцидент стався 16 лютого 2026 року в ДУ «Маневицька виправна колонія № 42». Засуджений, який раніше був покараний за крадіжку у великих розмірах, відмовився прибирати територію відділення, попри наявність інвентарю та попередження про відповідальність. До цього чоловік неодноразово отримував дисциплінарні стягнення.

Між прокурором та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Суд затвердив угоду і визнав чоловіка винним за ст. 391 КК України (злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань).

За новий злочин суд призначив йому 2 роки 6 місяців тюрми. Шляхом приєднання невідбутої частини терміну за попереднім вироком, остаточне покарання становить 2 роки та 9 місяців позбавлення волі. До набрання вироком законної сили засудженого взяли під варту безпосередньо у залі суду.

