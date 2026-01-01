Луцьким освітянам виділили 136 млн грн на зарплату





Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії Луцької міськради, - пише



Директор департаменту фінансів та бюджету Луцької міськради Лілія Єлова розповіла про основні зміни до бюджету.



136 млн грн буде спрямовано на зарплату освітянам. 5,8 млн грн отримає департамент соціальної політики. Також буде виділено гроші бюджетним установам на оплату енергоносіїв. А 21 млн грн отримають військові частини.



Крім того, станом на зараз військовим було передано матеріальних цінностей на суму 28 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бюджет Луцької міськради отримав 136 млн грн на зарплати луцьким освітянам.Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії Луцької міськради, - пише ВолиньUA Директор департаменту фінансів та бюджету Луцької міськрадирозповіла про основні зміни до бюджету.136 млн грн буде спрямовано на зарплату освітянам. 5,8 млн грн отримає департамент соціальної політики. Також буде виділено гроші бюджетним установам на оплату енергоносіїв. А 21 млн грн отримають військові частини.Крім того, станом на зараз військовим було передано матеріальних цінностей на суму 28 млн грн.

