Луцьким освітянам виділили 136 млн грн на зарплату
23 березня, 22:43
Бюджет Луцької міськради отримав 136 млн грн на зарплати луцьким освітянам.
Про це стало відомо під час засідання бюджетної комісії Луцької міськради, - пише ВолиньUA.
Директор департаменту фінансів та бюджету Луцької міськради Лілія Єлова розповіла про основні зміни до бюджету.
136 млн грн буде спрямовано на зарплату освітянам. 5,8 млн грн отримає департамент соціальної політики. Також буде виділено гроші бюджетним установам на оплату енергоносіїв. А 21 млн грн отримають військові частини.
Крім того, станом на зараз військовим було передано матеріальних цінностей на суму 28 млн грн.
