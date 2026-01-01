Чи загрожує Україні дефіцит дизеля у квітні: що кажуть експерти про тривожні прогнози





Про це в коментарі Володимир Омельченко.



Що написало Reuters



Агентство Reutres з посиланням на дані аналітиків консалтингової компанії Enkorr повідомило, що в українських трейдерів немає жодної ясності щодо ситуації з дизелем у квітні. Постачальники відкладають ухвалення рішень до останнього моменту через високі ціни на пальне внаслідок конфлікту на Близькому Сході.



"Переговори тривають, але поки що ніхто не називає конкретних обсягів, гарантій чи, тим більше, премій", - сказав один з трейдерів.



Що говорять про це експерти

Інформація, яку поширило Reuters, є або викривленою або неправильно трактованою, сказав РБК-Україна експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко.



За його словами, жодного дефіциту не передбачається і законтрактовані обсяги, з великою ймовірністю, зможуть задовільнити попит.



Початок посівної, як зазначив Омельченко, також не повинен негативно вплинути на ситуацію на паливному ринку.



"Не бачу дотепер якихось ознак кризи внаслідок початку традиційних весняних робіт", - сказав він.



Інформацію з приводу можливого квітневого дефіциту заперечив й директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Публікації в ЗМІ ві пояснив результатом неправильного розуміння змісту професійних оглядів ситуації на ринку.



"Протягом березня обсяги постачання відбуваються на рівні 2025 року, навіть є очікування формування певного запасу на квітень. Контрактування на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано. Ніякого дефіциту немає і не передбачається. Тим більше, черг за дизелем по 85 гривень чомусь немає", - написав Куюн на сторінці у Facebook.





