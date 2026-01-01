Якою буде погода у Луцьку та на Волині 24 березня

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 24 березня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-2° тепла, вдень 13-15° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 11-16° тепла.

