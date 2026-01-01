До 18° тепла: тижневий прогноз погоди на Волині
Сьогодні, 18:05
Упродовж тижня, 23-28 березня, на Волині очікується переважно суха й тепла погода. Вдень повітря прогріватиметься до 18° тепла. До кінця тижня можливий невеликий дощ.
Про це в коментарі Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Світлана Дриганюк.
До кінця доби 23 березня в регіоні передбачається невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Денна температура повітря по області від 9° до 14° тепла, в Луцьку — 11-13° тепла.
У вівторок, 24 березня, в регіоні буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря в Луцьку вночі — 0-2° тепла, вдень — 13-15° тепла, по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 11-16° тепла.
У середу, 25 березня, прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 11-16° тепла.
У четвер, 26 березня, в області передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 1-6° тепла, вдень 12-17° тепла. У п'ятницю, 27 березня, в області буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 2-7° тепла, вдень — 13-18° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
