Скільки коштують коні на Волині: огляд цін





У Луцькому районі одні з найвищих показників: за робочу кобилу тут просять до 60 000 грн, а середня ціна на інших тварин становить 48 000 грн. Вартість «доброго коника» в межах району сягає 63 000 грн, тоді як 10-річного коня оцінюють у 45 000 грн.



У Камінь-Каширському районі ціни тримаються середнього рівня. За молодого коня віком від 5 років просять 45 000 грн, а робоча кобила вартує 60 000 грн. Також у межах району можна знайти варіанти спокійної робочої худоби за ціною від 45 000 до 50 000 грн.



У Ковельському районі ціни дещо нижчі. Молодого коня тут можна придбати за 43 000 грн, а за робочу кобилу просять 45 000 грн. Також у цьому районі зафіксована одна з найнижчих цін серед актуальних пропозицій, 38 000 грн за жеребця.



У Володимирському районі вартість кобил становить у середньому 49 000 грн. Основними факторами, що впливають на ціну в усіх районах області, залишаються вік тварини та її готовність до виконання сільськогосподарських робіт.

На ринку худоби у Волинській області ціни на коней різняться залежно від віку, статі та робочих навичок тварини. Станом на березень 2026 року вартість робочої худоби в оголошеннях коливається від 34 000 грн до 63 000 грн, хоча загалом ціни за лошат чи старших особин можуть стартувати від 20 тисяч гривень. Журналісти ВСН проаналізували оголошення на популярному маркетплейсі аби дізнатися скільки на Волині просять за коней.

