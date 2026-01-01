Під російським ударом опинилися Полтава й Запоріжжя, є загиблі
Сьогодні, 09:00
У ніч проти 24 березня російські війська завдали масованого удару по українських регіонах. Унаслідок атаки загинули люди в Полтаві та Запоріжжі.
Про це повідомили в Полтавській та Запорізькій обласних військових адміністраціях, пише Громадське.
Усю ніч моніторингові канали відстежували пуски російських безпілотників, а також крилатих і балістичних ракет.
На тлі цього близько 3-ї години ранку в Полтаві чули вибухи. В ОВА повідомили, що в Полтавській громаді пошкоджено житлові будинки та готель — там виникли пожежі. Також унаслідок атаки загинули двоє людей, а ще 11 людей зазнали травм. Їм надають допомогу.
Запоріжжя теж атакували дрони й ракети, які пошкодили торговельний об’єкт та спричинили інші руйнування. Зокрема, у місті зруйновано або пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також нежитлові будівлі.
Унаслідок цього одна людина загинула, ще п'ятеро — поранені. За словами очільника Запорізької ОВА, кількість постраждалих збільшується.
Російський дрон падав і в Слобідському районі Харкова, повідомляв міський голова Ігор Терехов. Однак влучання сталося на відкритій території, тож там минулося без постраждалих та руйнувань.
Оскільки російські засоби повітряного ураження фіксували й у західних областях України, Польща активувала систему протиповітряної оборони на своїй території. Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло в повітря кілька винищувачів та літаки раннього радіолокаційного виявлення, а також залучило наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
