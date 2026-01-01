Росія цієї ночі застосувала 426 засобів повітряного нападу на Україну





Про це повідомили в Повітряних силах.



Ворог використав:



7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400



18 крилатих ракет Х-101



5 крилатих ракет Іскандер-К



4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31



392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Станом на 9:00 знешкодили 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:



18 крилатих ракет Х-101



5 крилатих ракет Іскандер-К



2 керовані авіаційні ракети Х-59/69



365 ворожих БпЛА різних типів.



Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях. Інформацію щодо трьох ворожих ракет уточнюють.



Під удар потрапили, зокрема, Полтавська область і Запоріжжя.



Внаслідок атаки є жертви і поранені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

