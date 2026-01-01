Росія цієї ночі застосувала 426 засобів повітряного нападу на Україну
Сьогодні, 10:00
У ніч на 24 березня Росія завдала комбінованого удару по критичній інфраструктурі України. Загалом зафіксували 426 засобів повітряного нападу.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Ворог використав:
7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
18 крилатих ракет Х-101
5 крилатих ракет Іскандер-К
4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31
392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 9:00 знешкодили 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:
18 крилатих ракет Х-101
5 крилатих ракет Іскандер-К
2 керовані авіаційні ракети Х-59/69
365 ворожих БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях. Інформацію щодо трьох ворожих ракет уточнюють.
Під удар потрапили, зокрема, Полтавська область і Запоріжжя.
Внаслідок атаки є жертви і поранені.
