Росія цієї ночі застосувала 426 засобів повітряного нападу на Україну

У ніч на 24 березня Росія завдала комбінованого удару по критичній інфраструктурі України. Загалом зафіксували 426 засобів повітряного нападу.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Ворог використав:

7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

18 крилатих ракет Х-101

5 крилатих ракет Іскандер-К

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31

392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 знешкодили 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:

18 крилатих ракет Х-101

5 крилатих ракет Іскандер-К

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69

365 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях. Інформацію щодо трьох ворожих ракет уточнюють.

Під удар потрапили, зокрема, Полтавська область і Запоріжжя.

Внаслідок атаки є жертви і поранені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
