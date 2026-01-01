У Західному управлінні Держприкордонслужби - новий керівник

Олександра Рибака представив виконувач обов’язків голови Держприкордонслужби генерал-майор Валерій Вавринюк.



Олександр Рибак раніше обіймав посаду першого заступника начальника регіонального управління – начальника штабу та тривалий час виконував обов’язки начальника управління.



Як зазначили у відомстві, новий начальник управління має великий досвід служби в органах і підрозділах охорони державного кордону, зокрема, очолював центр управління службою при Адміністрації Держприкордонслужби України. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну очолював штаб Південного регіонального управління.



«Бригадний генерал Олександр Рибак є одним із найдосвідченіших керівників у прикордонному відомстві. У найтяжчі періоди 2022-2023 років він з честю виконав свій обов’язок на південних ділянках державного кордону. Його досвід та призначення на посаду начальника Західного регіонального управління сприятимуть посиленню охорони державного кордону на західному напрямку», – зазначив Валерій Вавринюк.



Зазначимо, раніше з 2024 року Західне управління ДПСУ очолював Валерій Вавринюк, який з січня цього року змінив на посаді голови Держсприкордонслужби підозрюваного в корупції Сергія Дейнека.



