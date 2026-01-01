Біля Луцька рятувальники гасили пожежу і виявили палійку

Поблизу Луцька рятувальники під час гасіння сухостою виявили палійку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора о 11:32 на лінію «101» надійшло повідомлення про загорання сухої трави та чагарників на території садового товариства «Лаврів» Боратинської громади.

Рятувальники з Луцька о 12:58 ліквідували займання на площі 3 га.

На місці події виявлено громадянку 1968 р. н., яка здійснила підпал сухостою. На неї складено постанову за ст. 77-1 КУпАП.
