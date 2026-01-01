Як пацієнти Волинського фтизіопульмонологічного медцентру долають туберкульоз





Про це Оксана Комар. З її слів, в області є 8 пунктів, де проводять молекулярно-генетичне обстеження на туберкульоз, де менш як за добу можна отримати результат.



"У нас багато людей, які мають супутнє захворювання на позалегеневі форми туберкульозу. Це в основному дає цукровий діабет. Якщо роками лікуєте спину і воно не проходить, зверніться все-таки до сімейного лікаря, бо буває туберкульоз хребта. Якщо маєте кашель, який триває більше 2 тижнів, пітливість, підвищення температури, треба звернутись до сімейного лікаря, який скерує на обстеження", — сказала Оксана Комар.



48-річний Володимир потрапив до фтизіопульмонологічного медцентру втретє. Як розповів чоловік, цього разу вже ледь міг дихати і був змушений викликати бригаду екстреної меддопомоги.



"Відчув, що досить себе погано почуваю. Звісно, було те, і температура, і задишка, і зле себе почував. Я не міг метрів 20-30 пройти, задишка сильна була. У 2013 році, то порахуйте було по 12 чоловік в палаті. То зовсім не та система була лікування. Зараз в даний час от там хлопці бокси є, там друга система лікування й інше ставлення", — сказав чоловік.



Вперше потрапила до стаціонару 68-річна Євгенія. Жінка — на пенсії. До лікарні потрапила кілька днів тому, але, каже, налаштована оптимістично.



"Почула себе погано, почала кашляти. Пішла на рентген і обнаружили хворобу мені. Лікування безплатне повністю. Три рази в день добре годують. Я чула про цю хворобу, але всі виліковувалися. Надіюся, що вилікуюся", — говорить волинянка.



Хоча кількість хворих на туберкульоз в стаціонарі щороку зменшується, говорить меддиректорка фтизіопульмонологічного центру Оксана Комар, проте це не означає, що люди хворіють рідше. З її слів, пацієнти, котрі приїжджають до лікарні на стаціонарне лікування мають, як правильно, тяжкі форми захворювання.



"В нас є і люди, які зловживають, люди, які з шкідливостями, і є люди старшого віку, і військовослужбовці. Перед тим були вони обстежені, йшли на війну здоровими, але, перебуваючи в таких несприятливих умовах і часто контактуючи з хворими, також захворіли. Але вони проходять лікування. Війна, стрес, люди менше звертаються, в людей більш нагальні проблеми, потреби", — додала керівниця центру.



Валентина Мостова працює завідувачкою рентгенологічного відділення майже 40 років. Показує на екрані комп’ютера знімки, зокрема запущену форму туберкульозу одного з пацієнтів, який перебуває на лікуванні в стаціонарі. Як правило, з її слів, у пацієнтів виявляють малі форми туберкульозу – вогнищевий, невеликий інфільтративний, однак є і великі форми, лікування яких триваліше.



"Роздільна здатність цього апарату значно більша і якість знімків значно більша. Тим більше ми знімок можемо відкоригувати. Апарат дуже хороший. Дуже потрібний для людей. Перш за все, що це менше, значно менше променеве навантаження і значно краща якість і роздільна здатність. Зараз, звичайно, в нас теж дуже багато пацієнтів на обстеження, але не туберкульозних. Туберкульозних значно менше", — сказала лікарка.



Запобігти туберкульозу допомагає профілактика, яка розпочинається з вакцинації, говорить лікарка Людмила Симонюк.



"З перших днів життя дитини, які проводиться вакцинація за оновленим календарем щеплень. Тепер вакцинація проводиться в перші 24 години життя дитинк. Тобто в будь-якому віці можна вакцинуватися. Вакцини в області є достатньо, вона безкоштовна, абсолютно для усіх", — зазначила лікарка.



Оксана Комар зазначила, що на Волині 66% пацієнтів починають лікування туберкульозу вдома амбулаторно, оскільки лікування дозволяє стати безпечним для оточення за 10-14 днів.

На Волині захворюваність на туберкульоз знизилася на 17% порівняно з минулим роком, проте регіон залишається на восьмому місці в Україні за рівнем поширення хвороби. У 2025 році діагноз "туберкульоз" встановили для 486 волинян.

