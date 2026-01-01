Дострокове припинення повноважень: Луцька міськрада розгляне відставку мера та секретаря

припинення повноважень міського голови та секретаря міської ради.



Йдеться про припинення повноважень Ігоря Поліщука та Юрія Безпятка. Відповідні документи оприлюднили на сайті міськради ввечері 23 березня, пише



Депутати розглянуть ці проєкти рішень під час дистанційного засідання земельної комісії у вівторок, 24 березня. А голосуватимуть за нього під час сесії міської ради у середу, 25 березня. У разі підтримки, повноваження посадовців припинять у той же день.



Якщо депутати приймуть відставку, до нових виборів виконувати обовʼязки міського голови буде секретар ради. Якщо й секретар ради піде з посади — на його місце депутати оберуть іншого кандидата з-поміж депутатського корпусу.



Нагадаємо, інформація про можливу заяву міського голови про складання повноважень раніше з’явилася з різних джерел 23 березня. Наразі ні Ігор Поліщук, ні Юрій Безпятко свої заяви не прокоментували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

