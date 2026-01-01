Дострокове припинення повноважень: Луцька міськрада розгляне відставку мера та секретаря
Сьогодні, 12:02
На сайті Луцької міської ради з’явилися два проєкти рішень щодо дострокового припинення повноважень міського голови та секретаря міської ради.
Йдеться про припинення повноважень Ігоря Поліщука та Юрія Безпятка. Відповідні документи оприлюднили на сайті міськради ввечері 23 березня, пише misto.media.
Депутати розглянуть ці проєкти рішень під час дистанційного засідання земельної комісії у вівторок, 24 березня. А голосуватимуть за нього під час сесії міської ради у середу, 25 березня. У разі підтримки, повноваження посадовців припинять у той же день.
Якщо депутати приймуть відставку, до нових виборів виконувати обовʼязки міського голови буде секретар ради. Якщо й секретар ради піде з посади — на його місце депутати оберуть іншого кандидата з-поміж депутатського корпусу.
Нагадаємо, інформація про можливу заяву міського голови про складання повноважень раніше з’явилася з різних джерел 23 березня. Наразі ні Ігор Поліщук, ні Юрій Безпятко свої заяви не прокоментували.
Коментарі 2
Та вже той один день нічого не вирішує - проведіть засідання завтра. За сьогодні-завтра кількість заявників стане більшою, бо на підході депутати з майбутнього, женіки, козлюки, снігові королеви, тузи, земельщики і їм подібні з мерської братви.
Зявився реальний шанс позбутись сміття у міській владі, яке напівнасильно занесене феодалом.
