На Волині вантажівка наїхала на велосипедиста
Сьогодні, 13:00
У Ківерцях вантажівка наїхала на велосипедиста: потерпілий у лікарні
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, близько 19 години.
62-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, житель Ківерців, рухаючись автодорогою Р-14, не врахував дорожньої обстановки та безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 72-річного велосипедиста, місцевого жителя.
Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Слідчі за даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових рослідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку попрощалися із захисником України Максимом Кузнєцовим
Сьогодні, 13:44
На Волині вантажівка наїхала на велосипедиста
Сьогодні, 13:00
Відверті і щирі історії зі сцени: що покажуть у Волинському драмтеатрі 25 – 29 березня
Сьогодні, 12:55
Дострокове припинення повноважень: Луцька міськрада розгляне відставку мера та секретаря
Сьогодні, 12:02