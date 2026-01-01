На Волині вантажівка наїхала на велосипедиста

У Ківерцях вантажівка наїхала на велосипедиста: потерпілий у лікарні

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, близько 19 години.

62-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, житель Ківерців, рухаючись автодорогою Р-14, не врахував дорожньої обстановки та безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 72-річного велосипедиста, місцевого жителя.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Слідчі за даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових рослідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.


