На Волині вантажівка наїхала на велосипедиста





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, близько 19 години.



62-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, житель Ківерців, рухаючись автодорогою Р-14, не врахував дорожньої обстановки та безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 72-річного велосипедиста, місцевого жителя.



Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Слідчі за даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових рослідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

