У Луцьку попрощалися із захисником України Максимом Кузнєцовим
Сьогодні, 13:44
Сьогодні, 24 березня, біля будинку на вулиці Гімназійній, 1 прощалися із військовослужбовцем Максимом Кузнєцовим (04.02.1997 року народження), який загинув 15 березня 2026 року в районі населеного пункту Лісне Запорізької області.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Поховали Героя на кладовищі м. Острожець.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Поховали Героя на кладовищі м. Острожець.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
