У Луцьку попрощалися із захисником України Максимом Кузнєцовим

Максимом Кузнєцовим (04.02.1997 року народження), який загинув 15 березня 2026 року в районі населеного пункту Лісне Запорізької області.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Поховали Героя на кладовищі м. Острожець.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





