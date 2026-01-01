На Рівненщині водійка збила оленя, який має канал у TikTok та відомий відеороликами





Уперше про травмування оленя повідомили на його TikTok-сторінці, пише



Свідки розповідали, що внаслідок зіткнення з автівкою, що їхала на великій швидкості, олень зазнав травм голови та ноги, а також втратив багато крові.



Попри те, що згодом у соцмережах припускали, що тварина не виживе, у поліції Рівненщини запевнили, що загрози його життю немає. Нині олень перебуває під наглядом єгеря.



28-річна жінка, яка кермувала автівкою, що збила Бориса, після ДТП зникла з місця події, однак правоохоронці її знайшли. З’ясувалося, що вона їхала з вимкненими фарами, але була тверезою. За її словами, з місця вона втекла, бо злякалася.



На неї склали адміністративні протоколи за трьома статтями Кодексу про адміністративні правопорушення: за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху), ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без страхового поліса) та ст. 122-4 (залишення місця ДТП).



Олень Борис став відомий у соцмережах завдяки відео, де він, не лякаючись людей, вільно взаємодіє з жителями Зарічного на Рівненщині. У тварини є навіть власна TikTok-сторінка.

