На Рівненщині водійка збила оленя, який має канал у TikTok та відомий відеороликами

На Рівненщині водійка збила оленя, який має канал у TikTok та відомий відеороликами
На Рівненщині жінка на великій швидкості збила місцевого оленя, на ім’я Борис. Тварина відома в соцмережах, де про оленя публікують відеоролики.

Уперше про травмування оленя повідомили на його TikTok-сторінці, пише Громадське.

Свідки розповідали, що внаслідок зіткнення з автівкою, що їхала на великій швидкості, олень зазнав травм голови та ноги, а також втратив багато крові.

Попри те, що згодом у соцмережах припускали, що тварина не виживе, у поліції Рівненщини запевнили, що загрози його життю немає. Нині олень перебуває під наглядом єгеря.

28-річна жінка, яка кермувала автівкою, що збила Бориса, після ДТП зникла з місця події, однак правоохоронці її знайшли. З’ясувалося, що вона їхала з вимкненими фарами, але була тверезою. За її словами, з місця вона втекла, бо злякалася.

На неї склали адміністративні протоколи за трьома статтями Кодексу про адміністративні правопорушення: за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху), ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без страхового поліса) та ст. 122-4 (залишення місця ДТП).

Олень Борис став відомий у соцмережах завдяки відео, де він, не лякаючись людей, вільно взаємодіє з жителями Зарічного на Рівненщині. У тварини є навіть власна TikTok-сторінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівненщина, олень, водійка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
На Рівненщині водійка збила оленя, який має канал у TikTok та відомий відеороликами
Медіа
відео
1/8