На Волині з понівеченого авто деблокували водія

У селі Лище Луцького району сталася аварія, внаслідок якої травмувався водій легковика. Чоловіка з авто деблокували рятувальники.

Як розповів Суспільному інспектор сектору комунікації Нацполіції Волині Микола Дубровський 24 березня, аварія сталася напередодні ввечері на вулиці Центральній.

За даними правоохоронців, 28-річний водій автомобіля Peugeot не впорався з керуванням і в’їхав в електроопору та огорожу.

Унаслідок зіткнення чоловіка затисло деформованими конструкціями автомобіля, повідомили в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Волині. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували водія та передали його медикам.

Як розповіла в коментарі Суспільному речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, травмований отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Йому надали необхідну допомогу та госпіталізували.

Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Останні новини
Медіа
відео
1/8