На Волині з понівеченого авто деблокували водія





Як розповів Микола Дубровський 24 березня, аварія сталася напередодні ввечері на вулиці Центральній.



За даними правоохоронців, 28-річний водій автомобіля Peugeot не впорався з керуванням і в’їхав в електроопору та огорожу.



Унаслідок зіткнення чоловіка затисло деформованими конструкціями автомобіля, повідомили в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Волині. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували водія та передали його медикам.



Як розповіла в коментарі Суспільному речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, травмований отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Йому надали необхідну допомогу та госпіталізували.



Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У селі Лище Луцького району сталася аварія, внаслідок якої травмувався водій легковика. Чоловіка з авто деблокували рятувальники.

