На Волині 21-річний хлопець погрожував підірвати відділ поліції

23 березня 2026 року близько 19:45 на спецлінію «102» Камінь-Каширського РВП надійшло повідомлення від 21-річного мешканця селища Любешів про те, що він висловлює словесні погрози щодо підриву відділу поліції та застосування вогнепальної зброї стосовно працівників поліції.Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.На місце події негайно прибули наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. У результаті вжитих заходів 21-річного чоловіка було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.Чоловікові повідомлено про підозру.