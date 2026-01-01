На Волині 21-річний хлопець погрожував підірвати відділ поліції
Сьогодні, 15:26
23 березня 2026 року близько 19:45 на спецлінію «102» Камінь-Каширського РВП надійшло повідомлення від 21-річного мешканця селища Любешів про те, що він висловлює словесні погрози щодо підриву відділу поліції та застосування вогнепальної зброї стосовно працівників поліції.
Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
На місце події негайно прибули наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. У результаті вжитих заходів 21-річного чоловіка було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.
Чоловікові повідомлено про підозру.
