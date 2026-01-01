На Волині 21-річний хлопець погрожував підірвати відділ поліції

23 березня 2026 року близько 19:45 на спецлінію «102» Камінь-Каширського РВП надійшло повідомлення від 21-річного мешканця селища Любешів про те, що він висловлює словесні погрози щодо підриву відділу поліції та застосування вогнепальної зброї стосовно працівників поліції.

Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.

На місце події негайно прибули наряд групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. У результаті вжитих заходів 21-річного чоловіка було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

Чоловікові повідомлено про підозру.

Вибір редактора
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ зірвала спробу окупантів здійснити серію замовних убивств в Україні
Сьогодні, 16:41
Воїн з Волині Сергій Муц супроводжував президента на позиції українських військових
Сьогодні, 16:00
На Волині 21-річний хлопець погрожував підірвати відділ поліції
Сьогодні, 15:26
На Волині з понівеченого авто деблокували водія
Сьогодні, 15:04
На волинському кордоні виявили контрабанду міді майже на 3 мільйони. ВІДЕО
Сьогодні, 14:38
