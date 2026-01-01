На волинському кордоні виявили контрабанду міді майже на 3 мільйони. ВІДЕО

Мідь на майже 3 млн грн під прикриттям алюмінію: після підказок сканера волинські митники виявили у вантажівці більше 11 тонн металобрухту, обмеженого для експорту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Коли місяць тому в зону митного контролю пункту пропуску «Ягодин» прибула вантажівка з брухтом кольорових металів, система управління ризиками скерувала її на рентген. Хоча експортер з Дніпра заявляв у товаросупровідних документах про 22 тонни відходів з алюмінію, попередньо проведена аналітика підказувала, що до такого вантажу треба придивитись детальніше. І справді: під час сканування у 10-ти мішках виявили аномалії.Згодом у ході повного митного огляду та проведення лабораторних досліджень було встановлено, що у товарі «відходи алюмінію» містилася половина (більше 11 тонн) відходів міді.Щодо експортера складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 483 Митного кодексу України. Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом надання одним товарам вигляду інших тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів або без такої.Наразі експерти визначили вартість цієї партії, оцінивши її у 2,95 млн грн. Невдовзі матеріали справи волинські митники передадуть на розгляд суду."Нагадуємо, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2025 року №1795 «Про затвердження переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2026 рік» обсяг квоти на експорт відходів і брухту міді становить 0 тонн", - зазначають на митниці.