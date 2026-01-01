Відверті і щирі історії зі сцени: що покажуть у Волинському драмтеатрі 25 – 29 березня
Сьогодні, 12:55
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка традиційно запрошує на вистави, а ми із радістю про них розповідаємо.
Людська доля, любовний трикутник, боротьба між почуттями та нормами моралі – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва цього тижня.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 25 до 29 березня.
Легка, динамічна та сповнена гумору вистава нагадує: з жіночими почуттями жартувати небезпечно.
У середу, 25 березня, о 18:00 – французька комедія «Обережно – жінки!» А. Курейчика. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).
Дотепна комедія про чоловіка, який опинився у пастці власних романтичних пригод. Коли в його квартирі одночасно з’являються кілька жінок, кожна з яких вважає себе єдиною, ситуація перетворюється на справжній вир інтриг, ревнощів і несподіваних викриттів.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Прем’єрні покази вистави до Міжнародного дня театру!
У п’ятницю, 27 березня, о 18:00, та у неділю, 29 березня, о 17:00 – ретроспектива на згадку майбутнім поколінням на дві дії «Леся» Марка Кропивницького. Тривалість – 2 години 15 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
«Запрошую вас у неймовірний всесвіт, зітканий із корифейської спадщини, який занурить у поліську містику автентичних пісень, розповідаючи про боротьбу нашої землі. Постать жінки-берегині, яка на ваших очах перетвориться з юної максималістки на караючий меч правди, що через століття продовжує захищати й берегти нас із вами від ворожої навали. Приємного вам перегляду. Дуже на вас чекаю», – режисер-постановник, заслужений артист України Олександр Самусенко.
