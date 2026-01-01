Пряме влучання у вагон: Росія вдарила дроном по поїзду на Харківщині, загинув пасажир





Машиніст і його помічник отримали гостру реакцію на стрес. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.



Атаку ворог провів тоді, коли потяг стояв на станції Слатине.



“За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування. Справу кваліфіковано як воєнний злочин, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – розповіли в прокуратурі.

