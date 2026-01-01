На Волині кіт покусав господиню





З 24 березня у селі Личини та прилеглій території у радіусі 3 км встановили карантинні обмеження тривалістю 60 днів, розповів у коментарі Петро Корх.



З його слів, тварина накинулась на господиню 20 березня, а 22 березня тварина загинула. Ветеринари відібрали матеріал загиблої тварини на дослідження. Експертиза підтвердила у домашнього кота сказ.



"Наразі ветеринари здійснюють комплекс заходів щодо ліквідації недуги та запобігання її виникненню та поширенню. Медики стежать, щоб люди, які контактувли з твариною, теж отримали вакцину", — каже Петро Корх.



З його слів, це вже третій випадок сказу від початку року у Камінь-Каширському районі. Один був на Маневиччині у домашньої корови, інший 16 березня у селі Ветли, домашній кіт покусав господиню.



Довідково: сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину.

У селі Личини Сошичненської громади Камінь-Каширського району лабораторними дослідженнями підтвердили черговий випадок сказу у домашнього кота. Тварина покусала господиню та мала контакт з дитиною.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію