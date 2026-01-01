«Гастролерів», які грабували автівки на Волині, взяли під варту

На Волині взяли під варту громадян України та Грузії, підозрюваних у вчиненні крадіжок з автомобілів.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокураутри.«Гастролерів», які займалися викраденням грошових коштів з автомобілів, на Волині взяли під варту.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури викрито жителя міста Львів та громадянина Грузії, котрі вчиняли крадіжки з транспортних засобів.Лише упродовж одного дня, відкриваючи автомобілі за допомогою спеціального пристрою, чоловіки викрали із транспортних засобів майже 20 000 доларів США, 900 Євро та 24 000 гривень.Спільникам повідомлено про підозру у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).У ході санкціонованих судом обшуків у підозрюваних вилучено прилади, за допомогою яких відчиняли автомобілі, квадрокоптер, радіостанції, мобільні телефони, сім-картки, транспортні засоби, грошові кошти, банківські картки, ноутбуки та інші докази незаконної діяльності.Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.