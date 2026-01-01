«Гастролерів», які грабували автівки на Волині, взяли під варту

На Волині взяли під варту громадян України та Грузії, підозрюваних у вчиненні крадіжок з автомобілів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокураутри.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури викрито жителя міста Львів та громадянина Грузії, котрі вчиняли крадіжки з транспортних засобів.

Лише упродовж одного дня, відкриваючи автомобілі за допомогою спеціального пристрою, чоловіки викрали із транспортних засобів майже 20 000 доларів США, 900 Євро та 24 000 гривень.

Спільникам повідомлено про підозру у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

У ході санкціонованих судом обшуків у підозрюваних вилучено прилади, за допомогою яких відчиняли автомобілі, квадрокоптер, радіостанції, мобільні телефони, сім-картки, транспортні засоби, грошові кошти, банківські картки, ноутбуки та інші докази незаконної діяльності.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, прокуратура, автомобілі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Елітний автопарк, нерухомість і російські паспорти: чим володіє родина замкерівника БЕБ на Волині. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Гастролерів», які грабували автівки на Волині, взяли під варту
Сьогодні, 18:14
Гречка дорожчає, а овочі дешевшають: що впливає на ціни в Україні
Сьогодні, 17:10
Росія атакує Львів дронами: влучили у будинок у центрі міста. ВІДЕО
Сьогодні, 16:44
СБУ зірвала спробу окупантів здійснити серію замовних убивств в Україні
Сьогодні, 16:41
Воїн з Волині Сергій Муц супроводжував президента на позиції українських військових
Сьогодні, 16:00
Медіа
відео
1/8