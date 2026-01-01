«Гастролерів», які грабували автівки на Волині, взяли під варту
Сьогодні, 18:14
На Волині взяли під варту громадян України та Грузії, підозрюваних у вчиненні крадіжок з автомобілів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокураутри.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури викрито жителя міста Львів та громадянина Грузії, котрі вчиняли крадіжки з транспортних засобів.
Лише упродовж одного дня, відкриваючи автомобілі за допомогою спеціального пристрою, чоловіки викрали із транспортних засобів майже 20 000 доларів США, 900 Євро та 24 000 гривень.
Спільникам повідомлено про підозру у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).
У ході санкціонованих судом обшуків у підозрюваних вилучено прилади, за допомогою яких відчиняли автомобілі, квадрокоптер, радіостанції, мобільні телефони, сім-картки, транспортні засоби, грошові кошти, банківські картки, ноутбуки та інші докази незаконної діяльності.
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
