Росія атакує Львів дронами: влучили у будинок у центрі міста. ВІДЕО
Сьогодні, 16:44
Росія атакувала дронами Львів, пошкоджений будинок у центрі міста.
Про це повідомив мер Андрій Садовий.
"У Львові чути вибухи. Працює ППО! Не знімайте на відео. Залишайтесь у безпечному місці!" – закликав міський голова.
Росіяни поцілили у центр міста.
"Ворог продовжує атакувати Львівщину. Є приліт в центральну частину Львова. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО. Загроза далі висока," – сказав він.
Мер міста додав, що постраждав житловий будинок.
Згодом Андрій Садовий повідомив про ще одне влучання ворожого дрона в житловий будинок на Сихові, на проспекті Червоної Калини.
"Щонайменше двоє людей важко поранені. Знову є висока загроза удару безпілотників!" - наголосив голова ОВА Максим Козицький.
Про це повідомив мер Андрій Садовий.
"У Львові чути вибухи. Працює ППО! Не знімайте на відео. Залишайтесь у безпечному місці!" – закликав міський голова.
Росіяни поцілили у центр міста.
"Ворог продовжує атакувати Львівщину. Є приліт в центральну частину Львова. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО. Загроза далі висока," – сказав він.
Мер міста додав, що постраждав житловий будинок.
Згодом Андрій Садовий повідомив про ще одне влучання ворожого дрона в житловий будинок на Сихові, на проспекті Червоної Калини.
"Щонайменше двоє людей важко поранені. Знову є висока загроза удару безпілотників!" - наголосив голова ОВА Максим Козицький.
