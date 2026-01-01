Росія атакує Львів дронами: влучили у будинок у центрі міста. ВІДЕО

Росія атакувала дронами Львів, пошкоджений будинок у центрі міста.

Про це повідомив мер Андрій Садовий.

"У Львові чути вибухи. Працює ППО! Не знімайте на відео. Залишайтесь у безпечному місці!" – закликав міський голова.

Росіяни поцілили у центр міста.

"Ворог продовжує атакувати Львівщину. Є приліт в центральну частину Львова. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО. Загроза далі висока," – сказав він.

Мер міста додав, що постраждав житловий будинок.

Згодом Андрій Садовий повідомив про ще одне влучання ворожого дрона в житловий будинок на Сихові, на проспекті Червоної Калини.
"Щонайменше двоє людей важко поранені. Знову є висока загроза удару безпілотників!" - наголосив голова ОВА Максим Козицький.


