Росія атакує Львів дронами: влучили у будинок у центрі міста. ВІДЕО

Росія атакувала дронами Львів, пошкоджений будинок у центрі міста.Про це повідомив мер"У Львові чути вибухи. Працює ППО! Не знімайте на відео. Залишайтесь у безпечному місці!" – закликав міський голова.Росіяни поцілили у центр міста."Ворог продовжує атакувати Львівщину. Є приліт в центральну частину Львова. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО. Загроза далі висока," – сказав він.Мер міста додав, що постраждав житловий будинок.Згодом Андрій Садовий повідомив про ще одне влучання ворожого дрона в житловий будинок на Сихові, на проспекті Червоної Калини."Щонайменше двоє людей важко поранені. Знову є висока загроза удару безпілотників!" - наголосив голова ОВА