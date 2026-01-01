Гречка дорожчає, а овочі дешевшають: що впливає на ціни в Україні





Як повідомляє Дмитро Соломчук на телемарафоні.



Овочі подешевшали - аграрії відреагували на проблеми 2025 року

Торік навесні картопля сягала позначки у 35 гривень, цибуля теж суттєво дорожчала. Цьогоріч ситуація протилежна.



"Аграрії відгукнулися, побачили, що є проблема, потрібно наповнити холодильник, наповнити споживчий кошик овочами українських споживачів", - каже Соломчук.



Він також додав, що сьогодні картоплю аграрії не можуть реалізувати навіть по 7-8 гривень. Морква коштує 4-5 гривень.



Хліб дорожчає приблизно на 1-2% щомісяця. Олія вже перевищила позначку в 90 гривень за пляшку - і це за об'єм менший за літр.



Чому дорожчає гречка



З гречкою - інша ситуація. Аграрії й раніше мало її засівали, а на наступний рік площі під неї ще скорочують.



Цим скористалися перекупники - ті, хто закупив крупу заздалегідь і притримав на складах.



"Вони створили маленький дефіцит, що призвело до здорожчання", - пояснив депутат.



При цьому Соломчук зазначив, що гречка - не основний продукт в раціоні українців. За споживанням вона одна з останніх серед круп.



Нагадаємо, РБК-Україна підрахувало, скільки коштує великодній кошик в Україні в 2026 році. Традиційний набір на Пасху може варіюватись у ціні залежно від того, які складники обере покупець.



При цьому яйця можуть не подешевшати навіть після Великодня. На вартість цього продукту впливають кілька факторів.

