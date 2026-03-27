У ЄС домовилися оновити митні правила вперше з 1968 року





Про це пише



Реформа запроваджує нові інноваційні інструменти для сприяння глобальній торгівлі, більш ефективного збору митних платежів та посилення контролю за невідповідними, небезпечними або неякісними товарами. Загалом, нова система забезпечить більш надійний контроль без надмірного навантаження на органи влади та трейдерів.



"Сьогоднішня угода знаменує собою найбільшу реформу з моменту створення Митного союзу в 1968 році. Новий митний кодекс Союзу дозволить нам вирішувати численні виклики, спричинені новими геополітичними реаліями, забезпечуючи при цьому економічну безпеку. Після ухвалення цей сучасний інструментарій сприятиме розвитку торгівлі та забезпечить належне стягнення мит у спрощений спосіб і з необхідною правовою визначеністю", – сказав Макіс Керавнос, міністр фінансів Кіпру, що головує в Раді ЄС.



Співзаконодавці узгодили законодавство для:



– створення єдиного, найсучаснішого центру митних даних ЄС: єдиної центральної платформи для взаємодії імпортерів та експортерів з митницею в ЄС, посилення цілісності даних, відстеження та митного контролю;



– запровадження розширених митних спрощень для найбільш надійних трейдерів, що заощадить їхній час та гроші;



– запровадження нового загальноєвропейського збору за обробку товарів, що містяться в невеликих посилках, які ввозяться до ЄС;



– створення нового децентралізованого митного органу – митного органу ЄС, який буде здійснювати нагляд за центром митних даних ЄС, підтримуючи при цьому роботу з управління ризиками національних митних органів.



Рада та Європейський парламент продовжать роботу над доопрацюванням технічних елементів пакета до його остаточного ухвалення співзаконодавцями. Нове митне законодавство набуде чинності через 12 місяців після публікації в офіційному журналі ЄС.



11 лютого Рада ЄС офіційно затвердила нові правила митного оподаткування товарів, що містяться в невеликих посилках, які надходять до Євросоюзу, переважно через електронну комерцію.

Останнім часом у багатьох країнах Європи заговорили про навалу дешевих товарів сумнівної якості з китайських онлайн-платформ. Деякі платформи вже потрапляли під розслідування і штрафи національних органів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рада ЄС та Європарламент домовилися переглянути митні правила Євросоюзу, запровадивши нові інструменти для контролю товарів, збору мит і обробки даних.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення у Раді ЄС.Реформа запроваджує нові інноваційні інструменти для сприяння глобальній торгівлі, більш ефективного збору митних платежів та посилення контролю за невідповідними, небезпечними або неякісними товарами. Загалом, нова система забезпечить більш надійний контроль без надмірного навантаження на органи влади та трейдерів."Сьогоднішня угода знаменує собою найбільшу реформу з моменту створення Митного союзу в 1968 році. Новий митний кодекс Союзу дозволить нам вирішувати численні виклики, спричинені новими геополітичними реаліями, забезпечуючи при цьому економічну безпеку. Після ухвалення цей сучасний інструментарій сприятиме розвитку торгівлі та забезпечить належне стягнення мит у спрощений спосіб і з необхідною правовою визначеністю", – сказав, міністр фінансів Кіпру, що головує в Раді ЄС.Співзаконодавці узгодили законодавство для:– створення єдиного, найсучаснішого центру митних даних ЄС: єдиної центральної платформи для взаємодії імпортерів та експортерів з митницею в ЄС, посилення цілісності даних, відстеження та митного контролю;– запровадження розширених митних спрощень для найбільш надійних трейдерів, що заощадить їхній час та гроші;– запровадження нового загальноєвропейського збору за обробку товарів, що містяться в невеликих посилках, які ввозяться до ЄС;– створення нового децентралізованого митного органу – митного органу ЄС, який буде здійснювати нагляд за центром митних даних ЄС, підтримуючи при цьому роботу з управління ризиками національних митних органів.Рада та Європейський парламент продовжать роботу над доопрацюванням технічних елементів пакета до його остаточного ухвалення співзаконодавцями. Нове митне законодавство набуде чинності через 12 місяців після публікації в офіційному журналі ЄС.11 лютого Рада ЄС офіційно затвердила нові правила митного оподаткування товарів, що містяться в невеликих посилках, які надходять до Євросоюзу, переважно через електронну комерцію.Останнім часом у багатьох країнах Європи заговорили про навалу дешевих товарів сумнівної якості з китайських онлайн-платформ. Деякі платформи вже потрапляли під розслідування і штрафи національних органів.

