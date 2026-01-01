Військовослужбовець з Луцька, який керує екіпажами дронів, допоміг визволити побратимів з полону

Юрій служить на фронті та координує роботу бойових екіпажів дронів. Разом із побратимами він щомісяця знищує десятки російських повітряних цілей.



Історію бійця 27 березня розповіли у пресцентрі волинської бригади, пише



Юрій пригадує один із випадків, який, каже, його найбільше вразив за час служби.



"Коли ми дронами визволили двох побратимів із полону, я зрозумів, що тепер мене нічого не здивує. Все починалося звично: я виявив ворожі (ред. — російські) позиції, передав координати екіпажу наших дронарів, вони швидко зреагували, завдали влучного удару, перелякані військові вибігли з укриття. На цьому звичне закінчується. Бо серед них було двоє зі зв’язаними руками. І ми зрозуміли, що це не противник", — розповідає Юрій.



За його словами, тоді дрони допомогли знищити ворожу піхоту та забезпечити повернення українських військових на свої позиції.



Основне завдання підрозділу Юрія — прикривати побратимів із повітря. Він координує роботу екіпажів, які знищують ворожі безпілотники.



"Переважно працюємо по ворожих (ред. — російських) БпЛА "Молнія". Також регулярно приземляємо "жирніші" крила: "Орлан", ZALA, Supercam та "Вєщій Олег". Вірю, що незабаром до цього списку додамо і "шахеди", — каже військовий.

До лав Князівської бригади Юрій приєднався у 24 роки. Каже, швидко адаптувався до служби та став частиною бойового підрозділу.



Згодом до цієї ж бригади перевівся його батько Ярослав, який раніше служив в іншому підрозділі. Чоловік каже, пишається сином і його вибором.



"Він фахівець цих новітніх технологій, розбирається в них, розвивається. За такими хлопцями, як мій Юрко — майбутнє не лише нашої армії, а й всієї країни", — говорить військовослужбовець.



Попри службу на фронті, вони знаходять час поспілкуватися — згадують рідний Луцьк і підтримують одне одного.

Військовослужбовець батальйону безпілотних систем "Сапсан" 14 окремої механізованої бригади

