У Луцьку будуть розігрувати автомобіль Audi за допомогу Матвію Колядюку

Матвію Колядюку.



Про це повідомили організатори заходу.



У 5-річного волинянина Матвія Колядюка рідкісна генетична хвороба – мʼязова дистрофія Дюшена. На лікування препаратом Elevidys йому потрібно зібрати 2,9 мільйона доларів. Блогери з усієї України, та в тому числі з Волині, обʼєдналися, щоб зібрати хлопчику кошти на лікування.



Для того, аби взяти участь в розіграші автомобіля Audi Q5 та айфонів, генераторів і пального, потрібно зробити внесок на банку мами Матвія Колядюка



«Обовʼязково потрібно вказувати свій номер телефону в коментарі до платежу, щоб ми змогли звʼязатися з вами у разі виграшу. Бо люди надсилають дуже багато своїх телефонів нам у приватні повідомлення, але переможця рандомно обере Монобанк, відповідно в коментарі до платежу потрібно вказувати свої дані», – пояснив власник компанії «Pavoglass», один з ініціаторів збору, блогер Тарас Павлюк.



31 березня запрошують усіх бажаючих доєднатися до розіграшу в Центральному парку міста Луцька близько 18:00.



Розіграш автомобіля, айфонів, генераторів та пального – це 10-денний збір, ціль якого – 20 мільйонів гривень. Ці кошти додадуть до основного збору мами Матвія Тетяни Колядюк і сподіваються, що уся сума на лікування хлопчика буде зібрана.



«Нам лишилося насправді зовсім трохи, щоб закрити основний збір для Матвійка. Величезна робота позаду, але попереду – ще закриття основного збору. За внесок від 500 гривень ми комусь віддамо квартиру в нашому житловому комплексі, а ще призи від інших підприємців та блогерів: автомобілі, золоті злитки, декілька тисяч доларів готівкою і дуже багато інших цінних призів. Сподіваємось, це станеться 1 травня», – розповів бізнесмен Олександр Князєв, один з ініціаторів збору.



А для того, аби взяти участь у розіграші квартири, потрібно зробити внесок на банку допомоги Матвія від 500 гривень.



Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лучанка виграла автівку Ford за допомогу Матвію Колядюку.



