Нафтогаз зупинив роботу газовидобувного підприємства на Полтавщині після обстрілу окупантів





Про це пише



“Росія знову б’є по газовидобувній інфраструктурі Групи Нафтогаз. Вчора та цієї ночі під атакою опинився наш об’єкт на Полтавщині, який забезпечує видобуток газу. Маємо серйозні пошкодження. Роботу підприємства зупинено”, – йдеться у повідомленні.



Як зазначив голова правління Сергій Корецький, внаслідок атаки виникла пожежа. Лише з початку цього року Росія близько 40 разів атакувала інфраструктуру Групи Нафтогаз. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків.



Вранці начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич заявив, що через обстріл без газу опинилися понад 5000 абонентів. Росія атакувала промислове підприємство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію