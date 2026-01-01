27-річну жительку Житомирщини судитимуть за незаконне переправлення чоловіка за кордон
Сьогодні, 16:04
Жительку Житомирщини судитимуть за організацію незаконного переправлення чоловіка за кордон.
Про це повідомили у прессдлужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Володимирської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 27-річною жителькою Житомирської області підроблення та використання підроблених офіційних документів, а також організації незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч.1 ст. 332 КК України).
Встановлено, що жінка надала свої персональні дані для внесення неправдивих відомостей в довідку до акта огляду медико-соціальної експертної комісії та виготовлення інших документів, що надають право перетнути державний кордон України у період дії правового режиму воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю II групи.
Із підробленими документами у лютому 2026 року вони з чоловіком намагалися виїхати з України через пункт пропуску «Устилуг», проте були викриті прикордонниками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
