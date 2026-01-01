27-річну жительку Житомирщини судитимуть за незаконне переправлення чоловіка за кордон

Жительку Житомирщини судитимуть за організацію незаконного переправлення чоловіка за кордон.

Про це повідомили у прессдлужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Володимирської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 27-річною жителькою Житомирської області підроблення та використання підроблених офіційних документів, а також організації незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч.1 ст. 332 КК України).

Встановлено, що жінка надала свої персональні дані для внесення неправдивих відомостей в довідку до акта огляду медико-соціальної експертної комісії та виготовлення інших документів, що надають право перетнути державний кордон України у період дії правового режиму воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю II групи.

Із підробленими документами у лютому 2026 року вони з чоловіком намагалися виїхати з України через пункт пропуску «Устилуг», проте були викриті прикордонниками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, кордон, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
