Українські воїни за добу знищили 1360 окупантів, 8 танків, 16 ББМ і 181 одиницю автотехніки
Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1360 осіб. Також ворог втратив вісім танків, 16 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 1948 безпілотних літальних апаратів та 181 одиницю автомобільної техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 295 830 (+1 360) осіб
танків – 11 820 (+8) од.
бойових броньованих машин – 24 313 (+16) од.
артилерійських систем – 39 001 (+65) од.
РСЗВ – 1 707 (+0) од.
засоби ППО – 1 337 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 204 060 (+1 948) од.
крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 85 977 (+181) од.
спеціальна техніка – 4 105 (+0) од.
Дані уточнюються.

