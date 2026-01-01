Волонтери «Української команди» допомогли забезпечити 81 бригаду ДШВ генераторами
Сьогодні, 10:56
Волонтерський штаб «Українська команда» продовжує забезпечувати військові підрозділи автономними джерелами живлення. Чергову партію генераторів волонтери передали 81 окремій аеромобільній Слобожанській бригаді Десантно-штурмових військ.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.
«Українська команда» продовжує посилювати енергонезалежність наших захисників. Чергову партію генераторів передали 81 аеромобільній Слобожанській бригаді ДШВ», - йдеться у повідомленні.
Ці хлопці боронили Сумщину, Луганщину, Харківщину. І сьогодні б’ють ворога по всій лінії фронту, зазначають волонтери.
«Вірю, що наша допомога посилить бойові спроможності бригади і збереже життя цих героїчних хлопців», - сказав керівник «Української команди» Артур Палатний.
Десантники подякували волонтерам і всім українцям, які допомагають ЗСУ.
«Дякуємо волонтерам і всім людям, які донатять, допомагають Збройним силам України. Без тилу не було б нас», - сказав представник 81 бригади ДШВ.
Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» передала на фронт 4000 дронів, сотні зарядних станцій та генераторів, понад 100 автомобілів та інше. Загалом військові та цивільні отримали від «Української команди» понад 1845 тонн допомоги вартістю майже пів мільярда гривень.
Вибір редактора
Останні новини
Волонтери «Української команди» допомогли забезпечити 81 бригаду ДШВ генераторами
Сьогодні, 10:56
Українські воїни за добу знищили 1360 окупантів, 8 танків, 16 ББМ і 181 одиницю автотехніки
Сьогодні, 10:28
Ситуація на фронті станом на ранок, 29 березня
Сьогодні, 09:00
Що буде з курсом долара і євро у квітні: прогнози експертів
Сьогодні, 08:20