В Україні зафіксували землетрус





За класифікацією землетрусів його віднесли до ледь відчутних. Про це повідомляє



Подробиці про землетрус

У відомстві повідомили, що центр спеціального контролю зареєстрував землетрус у Полтавській області. Підземні поштовхи сталися на глибині 8 км із магнітудою 3,2 (за шкалою Ріхтера). Епіцентр землетрусу був на території Мачухівської територіальної громади.



За даними центру спеціального контролю, землетрус такої сили належить до ледь відчутних. Водночас у відомстві пропонують жителям районів, де стався землетрус, поділитися своїми відчуттями від підземних поштовхів. Спеціальну форму можна заповнити за цим посиланням. Це допоможе фахівцям в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.



Що передувало

В Україні землетруси відбуваються регулярно, хоча більшість із них настільки слабкі, що їх фіксують лише спеціальні прилади. Україна вважається помірно сейсмоактивною, оскільки основна її частина розташована на стабільному Українському кристалічному щиті.



Головна причина землетрусів – положення України між потужними тектонічними структурами: Альпійсько-Гімалайським поясом на півдні та стабільною Східно-Європейською платформою. Карпати та прилеглі райони – це основне джерело відчутних землетрусів для України. Через велику глибину осередків (до 150 км) хвилі від цієї зони доходять до різних регіонів країни.

Увечері 28 березня в Полтавській області було зафіксовано землетрус. Магнітуда підземних поштовхів за шкалою Ріхтера сягнула показника в 3,2.За класифікацією землетрусів його віднесли до ледь відчутних. Про це повідомляє Obozrevatel , посилаючись на Головний центр спеціального контролю.

