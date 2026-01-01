На Волині через підпал сухої трави горів торф. ФОТО

Учора до служби 101 неодноразово надходили повідомлення про пожежі в екосистемах на території Волині. Рятувальники ліквідували 14 пожеж сухої трави, чагарників, очерету та торфу у Луцькому, Ковельському, Володимирському та Камінь-Каширському районах.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.Найскладнішою стала пожежа торфу між селами Бужани та Ржищів Мар’янівської громади у Луцькому районі на площі 2 га. До ліквідації займання залучалися підрозділи 9 ДПРЧ м. Горохів, 22 ДПРП м. Берестечко та МПО села Бужани.Пожежу ліквідовано після тривалої роботи рятувальників. Ймовірна причина — самовільне випалювання сухої рослинності невстановленими особами.Також значні займання ліквідовано у Ветлах (1,5 га), Задибах (1,5 га), Куклах (2,9 га), Бужковичах (2,5 га), поблизу Гупалів (2,5 га), Милушах (2 га) та інших населених пунктах області.За фактами випалювання сухої рослинності складено адміністративні матеріали:у с. Ветли (Любешівська громада) — на громадянина 1981 р.н., за самовільне випалювання сухої рослинності;у с. Промінь (Боратинська громада, садівниче товариство «Калина») — на громадянина за порушення правил пожежної безпеки під час спалювання сухої рослинності (винесено постанову за ст. 77-1 КУпАП);у с. Мизове (Старовижівська громада) — на громадянина 1955 р.н., за самовільне випалювання сухої рослинності (постанова за ст. 77-1 КУпАП).У більшості інших випадків причиною пожеж стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Рятувальники закликають громадян не спалювати суху рослинність та дотримуватися правил пожежної безпеки, адже такі дії призводять до масштабних пожеж в екосистемах і створюють загрозу населеним пунктам.